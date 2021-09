Masowe zakażenia koronawirusem po imprezie dla zaszczepionych w Niemczech

Najpierw miasto Muenster zgłasza 26 zarażonych, potem liczba ta stale rośnie, obecnie jest ich 85 i jeden pracownik klubu (stan na 17 września). To więcej niż co piąty uczestnik imprezy. Jak to możliwe? Czy to super zaraźliwe wydarzenie pokazuje na przykład, że 2G (wchodzą tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy) wcale nie jest lepsze w walce z pandemią niż 3G (wchodzą też osoby, które zostały przetestowane)? Czy to możliwe, że w zasadzie 2G na pierwszym planie jest nie ochroną, ale nękaniem osób nieszczepionych, jak niektórzy podejrzewają?