Marta Lempart w TVN24: po upadku rządu PiS powstanie rząd ekspercki

Kto znalazłby się w takim rządzie? Pole do rozmów na ten temat jest otwarte, zdaniem założycielki Strajku Kobiet również w obecnych partiach są dziś obecni posłowie i posłanki, którzy robią ważne i wartościowe rzeczy, ale zasiadają obecnie w odległych partyjnych szeregach. To ich potencjał, jej zdaniem, powinno się wykorzystać.

Prowadzący zapytał aktywistkę m.in. o powołaną przy okazji protestów Radę Konsultacyjną, która ogłosiła niedawno trzynaście pól walki. Zdaniem niektórych to zbyt rozległy zakres postulatów.

- Rada Konsultacyjna jest odrębnym ciałem i jest konieczna, żeby powiedzieć, po co protestujemy i jak chcemy dojść do realizacji tych postulatów - wyjaśniła Lempart i podkreśliła po raz kolejny, że rada nie jest partią.

Strajk Kobiet. Sukcesy protestujących

Jednym z pierwszych sukcesów Strajku Kobiet jest zdaniem Lempart to, że Trybunał Konstytucyjny nie publikuje oświadczenia w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego.

- Z badań wyszło, że nawet wyborcy PiS nie uważają tego oświadczenia za wyrok, wiedzą, że to jest coś, co podyktował Kaczyński. Także wyborcom PiS przestało się mieścić w głowie, że w tak trudnym czasie on wywołuje temat aborcji - mówiła w rozmowie z TVN24 Marta Lempart.