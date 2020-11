Marsz Niepodległości. Mężczyzna podejrzany o podpalenie mieszkania zatrzymany

Marsz Niepodległości. Policja zatrzymuje chuligana. Miał wyjechać za granicę

Zatrzymanie miało miejsce w ostatniej chwili, gdyż - jak informuje policja - 36-latek szykował się do wyjazdu do jednego z krajów Beneluksu. "Jego samochód był przygotowany do drogi, rzeczy spakowane i włożone do auta" - informuje policja.