Marsz Niepodległości 2020. Jest decyzja organizatorów. Zmiana formuły

Warszawski ratusz, uzasadniając decyzję, przekazał, że w ocenie mazowieckiego sanepidu zgromadzenie takie nie może się odbyć, gdyż "narusza aktualny stan prawny i stanowi zagrożenie transmisji wirusa SARS-CoV-2, co może spowodować wzrost liczby chorych na COVID-19 i przeciążenie służby zdrowia".

Organizatorzy Marszu Niepodległości odwołali się od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie. W sobotę sąd ten oddalił odwołanie . Tym samym utrzymał zakaz organizacji marszu. Postanowienie sądu jest nieprawomocne.

W niedzielę po południu pełnomocnik Stowarzyszenia Marsz Niepodległość Adam Janus poinformował PAP, że złożył do sądu apelacyjnego zażalenie na postanowienie sądu okręgowego.

Marsz Niepodległości 2020. Uczestnicy w samochodach i na motocyklach

"W tym roku, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczestników, a przede wszystkim weteranów, którzy co roku nam towarzyszyli, zdecydowaliśmy się zmienić formułę naszego wydarzenia. 11 listopada zapraszamy wszystkich Polaków do tego, aby przyjechać do Warszawy na rondo Romana Dmowskiego samochodami i motocyklami" - napisali w oświadczeniu.