Marsz 11 listopada. Narodowcy pewni swego, powołują się na protest kobiet

- Mamy zarejestrowane cykliczne zgromadzenie, które odbywało się co roku i będzie również w listopadzie. Jeśli obecnie odbywają się zgromadzenia środowisk lewicowych, które obchodzą obostrzenia, a wręcz je depczą, to nie widzę powodu, dla którego służby państwowe miałyby nam odmówić prawa do marszu. Jeżeli ma to być w formie tzw. zgromadzenia spontanicznego, to będziemy demonstrować spontanicznie. 11 listopada będzie nas bardzo dużo – mówi WP Robert Winnicki.

Marsz Niepodległości. Prezydent Warszawy jest przeciwny

- Nie ma możliwości rejestrowania manifestacji w epidemii. Jeżeli będą zebrania spontaniczne, to jedyne, co my możemy zrobić, to nawoływać do zachowania odstępów i noszenia masek. Jeżeli na marszu pojawiłyby się jakiekolwiek symbole faszystowskie i nawoływania do nienawiści, jak zwykle miasto twardo będzie interweniować i będzie rozwiązywać tego rodzaju zgromadzenia. Będziemy wnosić o to do policji, by reagowała, jeżeli pojawią się na marszu kwestie związane z naruszaniem prawa – powiedział Trzaskowski.