Marianna Schreiber może mieć kłopoty. Złożono zawiadomienie

Marianna Schreiber odpowie za swój wpis?

Schreiber wielokrotnie przepraszała już za ten wpis, m.in. w programie Kuby Wojewódzkiego. Kobieta przekazał, że tym postem "wołała o pomoc". - To było dla mnie coś takiego. Chciałam po prostu, żeby mój mąż zwrócił uwagę na to, co ja czuję, co ja przeżywam - wyjaśniła i dodała: "ja się przyznaje do tego, że to był u mnie objaw totalnego braku człowieczeństwa".