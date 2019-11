Marian Banaś do dymisji? Roman Giertych: Służby wiedziały o tych wszystkich okolicznościach

Mecenas Roman Giertych uważa, że "służby wiedziały" o wątpliwościach wokół oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia. Jego zdaniem "mechanizm posiadania haków" na Banasia chciano wykorzystać, aby "był spolegliwy".

Adwokat uważa, że "służby wiedziały o tych wszystkich okolicznościach i traktowano to jako rodzaj nacisku" na prezesa NIK, aby był "spolegliwy".

Roman Giertych powiedział, że "nie wierzy w to, żeby ABW nie wiedziała o wątpliwościach co do relacji Mariana Banasia i jego połączeń chociażby telefonicznych z osobami, które są skonfigurowane w świecie przestępczym".