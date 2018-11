Marcin Prokop zdiagnozował Polaków i Amerykanów. "Trump i Kaczyński są kapłanami własnych religii"

W Stanach Zjednoczonych bywał już wcześniej, ale ostatnia wizyta Marcina Prokopa była inna. Jak twierdzi, ludzie przepraszali go za to, że jest w kraju rządzonym przez kogoś takiego jak Donald Trump. Dziennikarz zauważa, że prezydent USA i prezes PiS mają ze sobą wiele wspólnego.

Marcin Prokop opowiedział o nieprzyjemnej sytuacji, jaka spotkała go w Ameryce (Agencja Gazeta, Fot: Maciej Świerczyński)

- Spotkałem się z dużo większą ksenofobią niż kiedykolwiek wcześniej, a do Ameryki jeżdżę od kilkunastu lat. Trumpowski duch i promowany przez niego izolacjonizm są coraz bardziej widoczne. W taksówce czy w sklepie ludzie zaczynają narzekać, a od narzekania przechodzą płynnie do stwierdzenia, że wszystkiemu winni są imigranci - powiedział w rozmowie z portalem dziennik.pl Marcin Prokop. Dziennikarz dodał, że odczuł to na własnej skórze.

Razem z bratem został zatrzymany przez służby celne. Powód: podejrzenie, że jadą do pracy na czarno. Do telewizji, bo mieli ze sobą sprzęt. - Przesłuchiwano nas przez dwie godziny w zamkniętym pomieszczeniu jak przestępców, było to dość stresujące. Pozwalano sobie nawet na chamskie uwagi pod naszym adresem w rodzaju "coś słabo wam idzie mówienie po angielsku, może powinniśmy do was zacząć mówić po hiszpańsku" - w domyśle chciano z nas "zrobić" Meksykanów, którzy jadą do wujka Trumpa zarabiać lewe dolary - mówił Prokop.

Przyznał, że nigdy wcześniej nie był w takiej sytuacji i mało brakowało, by wrócili do Polski. I nie omieszkał nie skrytykować przy tym Donalda Trumpa. - Jaki prezydent, takie służby - ocenił dziennikarz. I dodał, że "wyratowała ich celniczka o polsko brzmiącym nazwisku".

Stany jak Polska

Zdaniem Prokopa Stany Zjednoczone przypominają Polskę, bo w obu krajach społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane. - Sympatie polityczne zmieniły się w wyznanie. Trump i Kaczyński to już nie są politycy, tylko kapłani własnej religii, mający własnych wyznawców, którzy wielbią ich niezależnie od okoliczności. Trump robi rzeczy skandaliczne, część z nich do naszej polskiej świadomości nawet nie dociera, a mimo to jego elektorat wcale nie topnieje, wręcz przeciwnie, umacnia się. Jego zwolennicy potrafią każdą z gaf, które w normalnych okolicznościach kończyłyby karierę zwykłego polityka, wytłumaczyć sobie i zracjonalizować. W każdej krytyce węszą spisek czerwonej pajęczyny albo agentów obcych wywiadów, co jako żywo przypomina mi nasz rodzimy klimat polityczny - tłumaczył dziennikarz.

Powiedział też, że w Ameryce spotkał ludzi, którzy przepraszali go za to, że jest w kraju rządzonym przez kogoś takiego jak Trump. - Nigdy wcześniej - mimo, że przeżyłem za czasów swoich wycieczek do Ameryki już trzech prezydentów - nie czułem takiej atmosfery - podkreślił.

