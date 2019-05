Mapa zanieczyszczeń powietrza Europy. W Polsce nie jest najgorzej

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przygotowała mapę zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu na terenie Europy. Wynika z niej, że powietrze jest najbardziej skażone tym związkiem na terenie krajów Beneluksu, Anglii oraz północnych Włoch. Najgorsza sytuacja w Polsce panuje na południu i w centrum kraju.

Dane pochodzą z okresu pomiędzy kwietniem 2018 a marcem 2019 roku. Zostały opracowane w ramach programu Copernicus, realizowanego przez ESA we współpracy z Komisją Europejską. Dane dostarczyła satelita Sentinel-5P, która została wysłana w 2017 roku, by monitorować poziom zanieczyszczenia na całej kuli ziemskiej.

"Dwutlenek azotu zanieczyszcza powietrze głównie w wyniku ruchu i spalania paliw kopalnych w procesach przemysłowych. Ma znaczący wpływ na zdrowie człowieka, przyczyniając się w szczególności do problemów z oddychaniem. Zanieczyszczenie powietrza to globalny problem zdrowotny związany z ochroną środowiska, zwłaszcza dla mieszkańców obszarów miejskich" - podaje ESA.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że zanieczyszczenia powietrza co roku są przyczyną ok. 8 milionów przedwczesnych zgonów na całym świecie. Poprzedni raport WHO zakładał, że ta liczba jest dwukrotnie niższa. Dwutlenek azotu jest uważany za jedno z głównych zagrożeń dla jakości powietrza na całym świecie.