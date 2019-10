Małgorzata Kidawa-Błońska o wpisie Grzegorza Schetyny: niezręczność

Wpis Grzegorza Schetyny, porównujący śmierć ks. Jerzego Popiełuszki do śmierci Piotra Szczęsnego, wywołał prawdziwą burzę. Nawet partyjna koleżanka lidera PO Małgorzata Kidawa-Błońska nazwała go "niezręcznością".

- Nie wiem, kto to prowadzi. Ale myślę, że odpowiada za to ten, do kogo profil należy - stwierdziła Kidawa-Błońska.

Zdaniem Kidawy-Błońskiej wybór nowego szefa partii i zmiany sposobu jej funkcjonowania to kwestie bardzo ważne. - Ale ważniejszy jest sposób ułożenia klubu parlamentarnego. To jest w tej chwili najważniejsze, jak ten klub będzie funkcjonować. Mamy w tej chwili w jego strukturach przedstawicieli Nowoczesnej, Zielonych, trzeba wypracować model współpracy - mówiła kandydatka KO na premiera.

- Dawno nie rozmawiałam z Julią Piterą, może gdybyśmy rozmawiały częściej, to wiedziałaby, że ja się rozmów nie boję. A ci, co mnie znają wiedzą, że rozmawiam, przedstawiam swoje zdanie i zawsze robię to, do czego jestem przekonana - stwierdziła Kidawa-Błońska.