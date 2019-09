Magdalena Kralka stara się o list żelazny. Co może na tym zyskać?

Magdalena Kralka stara się o list żelazny. Chce wrócić do Polski i "z wolnej stopy" odpowiadać przed sądem. Mieszkanka Krakowa jest podejrzana o kierowanie gangiem związanym z kibolami Cracovii oraz handel narkotykami.

Magdalena Kralka to 30-letnia mieszkanka Krakowa. Kilka tygodni temu prokuratora wydała za nią Międzynarodowy List Gończy . Kobieta ścigana jest również przez Interpol. Mimo to pozostaje nieuchwytna.

30-latka jest podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz handel narkotykami na masową skalę . Śledczy twierdzą, że grupa prowadzona przez Kralkę ściągnęła do Polski 5,5 tony marihuany wartej 88 milionów złotych oraz 120 kg kokainy o wartości 4,3 miliona euro. Zarzuty stawiane 30-latce dotyczą również utrudniania postępowania karnego, składania fałszywych zeznań oraz nakłaniania do tego inne osoby.

Magdalena Kralka stara się o list żelazny

Jak podaje TVN24, we wtorek w Sądzie Okręgowym w Krakowie obrońca Magdaleny Kralki złożył wniosek o wydanie listu żelaznego. Dzięki temu dokumentowi kobieta mogłaby wrócić do kraju i przebywać na wolności do momentu prawomocnego ukończenia postępowania.