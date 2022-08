Magda chodzi na wesela "z ogłoszenia". Była na stu pierwszych i ostatnich randkach

Współcześnie ludzie często poznają się przez Internet. To nie tylko wygodne, ale przede wszystkim w ogóle możliwe. W grupie wiekowej 30+ można zaobserwować pewne trudności w poznawaniu "znajomych znajomych", dlatego zawiązywanie znajomości internetowych może dawać poczucie lepszego poznania człowieka. W mediach społecznościowych ludzie od razu wymieniają się pytaniami o poglądy i nastawienie do życia. Rozmowa na ten temat stanowi niejako zaproszenie drugiej strony do swojego świata. Ten specyficzny rodzaj komunikacji ma swoje plusy i minusy - z jednej strony kontakt internetowy może pomóc w uniknięciu wchodzenia w relacje, które nie mają przyszłości, ponieważ osoby od razu wymieniają się informacjami, czego oczekuję. Z drugiej jednak strony może utrudniać zawarcie wartościowej znajomości, ponieważ dana osoba może bardzo dużo uwagi poświęcać na dobór partnera czy partnerki "idealnej". Myślę, że im większa szczerość w stosunku do samego siebie, tym większa szansa na poznanie osoby, z którą będzie możliwe stworzenie dłuższej relacji. Dlatego tak ważne jest, by najpierw samemu odpowiedzieć sobie na pytania: czego szukam? Jakiej formy relacji? Co jest dla mnie teraz ważne? Oraz: w jakim obrębie chcę i mogę przesunąć swoje granice, by jednocześnie nie przekraczać siebie?