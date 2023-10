Macron stał się pierwszym wrogiem przeciwników aborcji

Prawo do aborcji wpisane będzie do francuskiej konstytucji

Dzięki rewizji konstytucji, która ma zakończyć się w pierwszym kwartale 2024 roku, Emmanuel Macron doprowadzi do finiszu proces rozpoczęty w listopadzie 2022 roku. Wówczas posłowie przeważającą większością głosów opowiedzieli się za projektem ustawy przewidującej konstytucjonalizację "prawa do dobrowolnego przerwania ciąży". Było to reakcją na decyzję amerykańskiego Sądu Najwyższego z czerwca 2022 roku o uchyleniu federalnej ochrony prawa kobiet do aborcji.