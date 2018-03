Macierewicz: opublikujmy ustalenia o. Rydzyka ws. Żydów. "Trzeba tłumaczyć"

Nie możemy omijać żadnego momentu, aby pokazywać bohaterstwo Polaków podczas II wojny światowej - powiedział były szef MON Antoni Macierewicz. Dodał, że pomocne w tym mogą być świadectwa ws. ratowania Żydów zgromadzone przez o. Tadeusza Rydzyka.

- Jeżeli o. Rydzyk powiedział, że zebrał 40 tys. świadectw Polaków ratujących Żydów, to trzeba je publikować, tłumaczyć i pokazywać światu - mówił Macierewicz na antenie Radia Warszawa.

Macierewicz odniósł się również do zapisów tzw. ustawy degradacyjnej, zgodnie z którą o odebraniu stopni decydować będzie jedna osoba, czyli szef resortu obrony.

- Zawsze decyduje jeden człowiek. Wojsko to instytucja hierarchiczna i nie dziwię się, że taka formuła została wybrana. Prezydent będzie to robić na wniosek ministra obrony. Ci sami ludzie specjalnie nie protestowali, kiedy minister obrony decydował o degradacji przed rokiem 1989 r., a kiedy po roku 1989 r. okazało się, że władza może trafić w inne ręce, zmieniono te zapisy, aby trwało to bardzo długo - powiedział w programie "Siódma9".