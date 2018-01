Maciej Stuhr znów o polityce. "Gdzie do jasnej cholery są te pacynki w trakcie obrad?" Co tym razem zabolało aktora?

Stuhr znany jest z tego, że publicznie krytykuje polski rząd i polityków w ogóle. Na jego facebookowym profilu można znaleźć sporo pytań, refleksji, komentarzy dotyczących aktualnej sytuacji politycznej kraju. Każdy wpis zyskuje mnóstwo polubień i jest szeroko komentowany. Tym razem nie było inaczej.

Krótka notka została skomentowana ponad 600 razy, a polubiona aż 13 tysięcy razy. Co zbulwersowało Stuhra oraz jego fanów śledzących profil artysty w sieci?

"Abstrahując od wyników głosowań ostatnimi czasy w sejmie, czy ktoś może mi wyjaśnić jedną rzecz? Bo jak aktor ma spektakl, to raczej powinien być w teatrze... Jak kolejarz prowadzi pociąg, to lepiej żeby siedział w kabinie lokomotywy... Gdzie do jasnej cholery są te pacynki w trakcie obrad wybrańców narodu...?!" - napisał aktor.