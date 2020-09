Łukasz Szumowski zakażony koronawirusem. Ks. Wojciech Lemański zabrał głos

Duchowny dodał jednocześnie, że w tym przypadku sprawa jest jednak szczególnie bulwersująca. "Zachorował człowiek, który całymi miesiącami instruował Polaków, co należy czynić, a czego czynić nie należy, by koronawirusowi postawić skutecznie tamę" - zaznaczył.

Następnie ks. Lemański odniósł się do wakacji byłego ministra zdrowia, które spędził w słonecznej Hiszpanii. "To, że był w Hiszpanii - wiemy wszyscy" - napisał, dodając, że sytuacja wygląda niemal identycznie, jeśli chodzi "o jego szusowanie na nartach we Włoszech i z prezydentem, i z instruktorem narciarskim, i ze sprzedawcą oscypków".

Koronawirus. Łukasz Szumowski zakażony. Ks. Wojciech Lemański komentuje

"Może chodził do lasu? A może, nie daj Boże, ten lekarz nie mył rąk dokładnie i wielokrotnie? A może nie nosił maseczki, wiedząc, że niektóre są niewiele warte? A może w kościele komunię przyjmował do ust i to z rąk niezdezynfekowanych przez nawiedzonego księdza?" - zapytał we wpisie duchowny.