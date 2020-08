Łukasz Szumowski odchodzi. Waldemar Kraska mówi o powodach: był zmęczony hejtem

- Minister Szumowski był zmęczony. Nie chodzi tu jedynak o zmęczenie fizyczne, ale psychiczne. Od wielu miesięcy obserwujemy hejt w stosunku do pana ministra i jego rodziny - stwierdza w rozmowie z "Super Expressem" wiceminister.

Kraska podkreślił, że "każdy z nas ma pewne granice wytrzymałości". - W pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że mamy dość. Rodzina za nami tęskni. Pracując w resorcie zdrowia, w trudnym okresie, nie mamy dla niej czasu. Powstaje presja. Proszę zwrócić uwagę, że Łukasz Szumowski o odejściu mówił już dawno - dodał wiceminister, choć jeszcze 31 lipca tak Łukasz Szumowski komentował pogłoski na temat swojego odejścia: - Broń Boże, nie chcę odchodzić. Jest w tej chwili wyzwanie koronawirusa - mówił w "Gościu Wydarzeń" Polsat News ustępujący minister.

Łukasz Szumowski odchodzi. Adam Niedzielski będzie nowym ministrem zdrowia

Waldemar Kraska wypowiedział się też na temat obejmującego tekę szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego. - To godny następca i zdecydowanie sobie poradzi. To, jak zarządzał NFZ, świadczy o dr. Niedzielskim jak najlepiej. Ma duże doświadczenie, a dobry menedżer w służbie zdrowia to niezwykle potrzebna osoba - mówi w wywiadzie dla "SE".