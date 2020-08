Lubuskie. Prezydent Zielonej Góry o "koronaściemie"

Do rozważań dotyczących tego, że możemy mieć styczność z międzynarodowym spiskiem, prezydenta Zielonej Góry skłoniły zagraniczne urlopy w czasie pandemii - byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Janusz Kubicki rządzi miastem Zielona Góra od 2006 r. W czwartek na swoim prywatnym profilu na Facebooku, napisał, "Kochani. Dziś będzie na ostro. Na świecie jest kornawirus czy jedna wielka koronościema?". W dalszej części wpisu nawiązał do zdjęć Łukasza Szumowskiego, który po dymisji z funkcji ministra zdrowia poleciał z rodziną nawakacje do Hiszpanii, do której bedzie obowiązywać zakaz lotów od września.