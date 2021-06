Lubelszczyzna. Zabił ojca. Posiedzi wiele lat

"Z relacji lubelskich mediów wynikało, że podczas śledztwa Artur P. przyznawał się do winy, nie wyrażał skruchy. Tłumaczył, że chce otrzymać najwyższy możliwy wyrok i trafić do więzienia. Biegli stwierdzili u niego znaczną podejrzliwość i skłonność do agresji. Według psychiatry, mężczyzna 'ujawnia objawy osobowości schizoidalnej'" - podaje komunikat.