Łóżka na wagę złota. Franczyzobiorcy McDonald’s doposażają oddziały pediatryczne w całej Polsce

– Pobyt dziecka w szpitalu to dla rodziny czas trudny i stresujący. Bliskość rodzica pomaga dziecku czuć się bezpiecznym i kochanym, a także łagodzi stres. Łóżko dla rodzica to również gwarancja, że rodzice będą mogli odpocząć i zregenerować się, co jest niezbędne do zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki – podkreśla Bogusław Maziarz, franczyzobiorca McDonald’s Polska, który przekazał łącznie 10 łóżek do SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku i Szpitala Rejonowego im. dra Józefa Rostka w Raciborzu.