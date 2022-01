Ogromne ćwiczenia NATO pod nosem Rosji. Popłyną lotniskowce

Na ćwiczeniach Cold Response pojawi się najnowszy lotniskowiec "HMS Prince of Wales" brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej. 280-metrowa jednostka manewrować będzie ​​w rejonie Arktyki. Towarzyszyć jej będzie eskorta statków pomocniczych. Przez 12 miesięcy "HMS Prince of Wales" jest odpowiedzialny za dowodzenie Morskimi Siłami Wysokiej Gotowości NATO - grupą zadaniową utworzoną w celu radzenia sobie z najważniejszymi globalnymi wydarzeniami. Wiceadmirał Mike Utley, dowódca brytyjskich sił uderzeniowych powiedział, że siły militarne Wielkiej Brytanii są dobrze przygotowane do wspierania NATO.