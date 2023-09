Ponad 40 interesujących wydarzeń w programie tegorocznego Festiwalu Łódź Czterech Kultur

Fani designu, sztuki użytkowej, ale też muzyki elektronicznej i alternatywnej, powinni pojawić się 15 września w Fabryce Sztuki w Łodzi (ul. Tymienieckiego 3). Targi "Alternatywne Sztuki" robią Łódzkie Sztuki, czyli grupa rezydentek i rezydentów Art._Inkubatora, a o to by wydarzenie było audiowizualnym i muzycznym doświadczeniem zadba kolektyw Synergy Cult. Impreza potrwa od 17.00 do 2.00.