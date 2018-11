Łódź: pseudokibice zatrzymani. Najmłodszy miał 15 lat, odpowiedzą za pobicie i rozbój

Łódzcy policjanci zatrzymali sześciu pseudokibiców (w wieku od 15 do 28 lat) jednego z łódzkich klubów piłkarskich, którzy pobili i okradli sympatyka innej drużyny. Najmłodszy ze sprawców trafił do schroniska dla nieletnich – informuje PAP.

Jak poinformował Adam Kolasa z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, do zdarzenia doszło pod koniec października na jednym z łódzkich osiedli. Do wychodzącego ze sklepu klienta podbiegła grupa osób. Mężczyźni zaczęli kopać i bić ofiarę po całym ciele. Ukradli mu też torbę, w której był szalik i koszulka jednej z łódzkich drużyn piłkarskich. Pokrzywdzony z poważnymi obrażeniami głowy i kończyn trafił do szpitala – informuje PAP.