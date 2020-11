Lockdown? Dr Sutkowski: "jesteśmy blisko"

- Jesteśmy blisko lockdownu, to nie ulega wątpliwości dla nikogo, ale pytanie, jak ten lockdown określimy, bo on zawiera bardzo dużo różnych wariantów - powiedział w rozmowie z PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.

Lockdown w Polsce? Liczba zakażeń wciąż jest wysoka

Obecnie liczba zakażeń ustabilizowała się na poziomie ok. 25 tys. dziennie. - To jest bardzo źle, jest też bardzo duży odsetek zgonów, co jest jeszcze gorsze - stwierdził dr Sutkowski.