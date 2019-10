WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Maja Kołodziejczyk 2 godziny temu Listy wyborcze Wałbrzych. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019 Wybory parlamentarne odbędą się już 13 października. Wówczas Polki i Polacy 100 senatorów oraz 460 posłów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. Jeżeli wciąż zastanawiasz się, na kogo chcesz zagłosować, wypełnij test Latarnika Wyborczego i sprawdź listy do Sejmu i Senatu w okręgu Wałbrzych Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Listy wyborcze Wałbrzych. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019 (WP.PL, Fot: Andrzej Hulimka) Wybory 2019 już wkrótce Wybory do Sejmu i Senatu zostaną przeprowadzone już w niedzielę, 13 października. Po czterech latach rządów PiS Polki Polacy będą mogli zmienić rozkład mandatów lub pozostawić dominującą partię przy władzy. Przypominajmy, że w wyborach wybranych zostanie 460 posłów i 100 senatorów. Aby zagłosować należy udać się do lokalu wyborczego odpowiadającego naszemu miejscu zameldowania. Placówki będą otwarte od godziny 7 rano do 21 wieczorem. Poniżej przedstawiliśmy listę kandydatów do Sejmu i Senatu w okręgu Wałbrzych. Wałbrzych - lista kandydatów do Sejmu Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Przypominamy, że okręg ten obejmuje następujące obszary powiatów w województwie dolnośląskim: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasta na prawach powiatu: Wałbrzych. Lista wyborcza numer 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GANCARZ Paweł Jarosław KOŁT Józef KWIATKOWSKA Ewa Daniela KUCZEK Magdalena Dorota RUDNICKI Jarosław Jerzy BONIECKA Joanna Bogna SOKOŁOWSKA Maria DZIENDZIEL Wacław Alojzy MAZUR Paweł Mariusz UBIK Jarosław Marian WIERZBICKA-BARA Danuta Maria KOWALSKA Sylwia Edyta KARCH Izabela Maria SULIKOWSKA Natalia Weronika KYCIA Radosław LONGAWA Stanisław Tadeusz Lista wyborcza numer 2 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ DWORCZYK Michał Paweł ZYSKA Ireneusz MURDZEK Wojciech Piotr BADORA Maciej Adam GWÓŹDŹ Marcin Piotr BIELAWSKA Zuzanna SURMA Renata Lucyna MUCHA Beata Maria DEC Jerzy Grzegorz WĘGŁOWSKI Jarosław SZPYTMA Bogusław Krzysztof GREINER Małgorzata Joanna TARNACKI Marek SZYDŁOWSKA Ewelina Agnieszka WIERZBICKA Renata Teresa GRZEGORZEWICZ Grzegorz Sławomir Lista wyborcza numer 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ DYDUCH Marek KOTARBA Mariusz LECH Kornelia Joanna ŁĄCKI Adam Edward MUSIAŁEK Małgorzata Aleksandra ZALEŃSKI Wiktor Piotr CHOJNACKA Cecylia Agnieszka WOLAK Tomasz Paweł CHUĆ Renata SŁABICKA Jolanta Izabela HABIERA-GÓRSKA Agnieszka Beata HÜPNER Dominik CZAJKOWSKI Robert Aleksy SOŁTYSIK Janusz Tomasz ZABORONEK Maciej Grzegorz STABROWSKA Anna Ewa Lista numer 4 - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ ŁAMBUCKI Roman MICHALIK Karol DANIELAK Damian Marcin KRYSTYNIAK Krzysztof Adam PRZEŚLICA-MARTYNOWSKA Anna Agnieszka SUSŁOWSKA Krystyna Maria WIELICZKO Angelika Agnieszka SZACHNIEWICZ Przemysław Mateusz OLEKSY-SARYSZ Marzena Emilia ŁOSIAK Kamil Sebastian GOMÓŁKA Damian Rafał LUDKOWSKI Piotr NOWAK Katarzyna MORKA Andrzej OKARMUS Ewa Jadwiga POKRYWKA Stanisław Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI SIEMONIAK Tomasz MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna WIELICHOWSKA Monika SZUSZWALAK Tomasz Daniel MITRASZEWSKI Tomasz Łukasz ŚWIŁO Teresa GLAPIŃSKI Rafał Mariusz INGLOT Andrzej Ryszard ROSIAK Mateusz ONYŚKÓW Paweł SZCZYGIEŁ Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Jędrzej Maciej BEŚLERZEWSKA Małgorzata Urszula IWANCZ Jacek Julian BEN AMARA Joanna Maria TUMIDALSKA Marta Magdalena Lista numer 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY SZPUR Anatol Kazimierz GOLAK Julian Kazimierz MICHAŃCIO Iwona Kornela SZYMKIEWICZ Robert Artur LESZCZYŃSKA Marzanna Irena GABRIEL Katarzyna Joanna IGNOR Agnieszka Joanna HAŁACZKIEWICZ Sebastian BIELAWSKA Sylwia Małgorzata ŚWITOŃ-PAWLICKA Grażyna Izabela LATUSZEK Wojciech TUTKA Ewa Lucyna CHOJNACKA Joanna Agata ŁATA Artur Sławomir Wybory 2019 – Wałbrzych. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 4 Okręg wyborczy 4: Wałbrzych

Zasięg: obszary powiatów świdnickiego, wałbrzyskiego oraz miasta na prawach powiatu: Wałbrzych Lista kandydatów: KOŁACZ-LESZCZYŃSKA Agnieszka Maria (przedstawiciel władzy samorządowej) Wałbrzych, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, członkini partii politycznej: Platforma Obywatelska RP LUBIŃSKI Mirosław Aleksander (lekarz), Michałkowa, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA LUBIŃSKIEGO, nie należy do partii politycznej ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof (ekonomista), Wałbrzych, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość Wybory 2019 – Wałbrzych. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 5 Okręg wyborczy 5: Wałbrzych

Zasięg: obszary powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego Lista kandydatów: HAŁACZKIEWICZ Patryk Damian (politolog), Bielawa, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, nie należy do partii politycznej JURCEWICZ Stanisław (mgr inż. Telekomunikacji), Piława Górna, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP SZWED Aleksander Jakub (senator), Radków, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość