Listonosze powołują się na "klauzulę sumienia". Ulotki światopoglądowe w Warszawie

Listonosze z oddziału Poczty Polskiej na warszawskiej Pradze dostali do rozniesienia ulotki, które nawołują do zniesienia deklaracji LGBT+. – To nie reklama, ale jakaś dziwna propaganda. Mamy dostarczyć petycję, którą mieszkańcy mają odesłać do organizacji walczącej o odwołanie deklaracji - mówi Wirtualnej Polsce pracownik Poczty Polskiej Ryszard Nowak.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ulotki i petycja przeciw deklaracji LGBT+ w Warszawie. (WP.PL)

Pan Ryszard dostał do rozniesienia ponad 800 takich ulotek. W jego rejonie jest 900 mieszkańców. – Kiedy dostajemy do rozniesienia gazetki reklamowe, zwykle jest ich około 100 czy 200, tych wystarczy prawie dla wszystkich – podkreśla listonosz. I dodaje, że obawia się konsekwencji, w przypadku, kiedy ulotek nie dostarczy.

Listonosz to nie wolontariusz

- Próbowałem rozmawiać z przełożonym, ale bezskutecznie. Część osób, podobnie jak ja, jest oburzona. Nie jesteśmy wolontariuszami jakiejś organizacji, ale urzędem państwowym. Są jednak osoby, których to nie zastanawia i przyjęły te ulotki, jak każdy inny obowiązek – mówi pan Ryszard.

Zobacz także: Róża Thun oburzona materiałem TVP

Listonosze z oddziału na Targowej mają czas na rozniesienie ulotek do wtorku, 9 kwietnia. – Czasem kontrolerzy nas sprawdzają, pytają mieszkańców czy coś do nich dotarło, albo sprawdzają czy nie ulotki nie zostały porzucone gdzieś w okolicy – przyznaje listonosz.

- Myślę, że w tym przypadku też tak będzie. Ci, którzy nie roznieśli ulotek, zostaną wezwani do naczelnika bądź czekają ich poważniejsze konsekwencje. Same petycje rozniesie mieszkańcom kontroler – przypuszcza nasz rozmówca.

Mieszkańcy zdziwieni Ulotka trafiła już do części mieszkańców stolicy. Niektórzy nie kryją oburzenia. – Byłam zbulwersowana – mówi Wirtualnej Polsce Maja, która mieszka na Pradze. – To nie broszura informacyjna, ale narzucanie opinii publicznej zdania. W środku ulotki jest petycja. A na pierwszej stronie: wizerunek dziecka. Nie podoba mi się to – opowiada nasza rozmówczyni.

– Także hasła są bulwersujące: "chrońmy dzieci”. Ale które? Wygląda to, jakby ochrony wymagała tylko grupa dzieci. Te, które potrzebują wsparcia i tolerancji już na to nie zasługują? – pyta Maja.

Dobro dzieci i harmonijny rozwój

Wiceprezes zarządu Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny Kazimierz Przeszowski odpowiedział nam, że ulotkę przygotowano "dla osób niekorzystających na co dzień z internetu, a którym bliskie jest dobro polskich dzieci oraz ich prawidłowy i harmonijny rozwój”. – Za pośrednictwem Poczty Polskiej rozesłano petycję w sprawie Deklaracji LGBT+ także w formie papierowej. Zebrane podpisy w formie elektronicznej i papierowej – głos polskiego społeczeństwa - przekażemy bezpośrednio prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowiemu na zakończenie kampanii – podkreśla Przeszowski.

Po otwarciu ulotki widzimy krótką instrukcję, co trzeba zrobić, by "pomóc organizatorom petycji”. Jest też apel, by nie pozostawać biernym wobec "szeregu działań promujących grupy mniejszości narodowych.” Warszawski Protest Rodziców jako pierwszy podaje argument, że deklaracja narusza konstytucyjne prawa rodziców. Ośmiostronicową ulotkę kończy druk z apelem do prezydenta Warszawy. Autorzy chcą, by Rafał Trzaskowski publicznie wycofał się z poparcia deklaracji LGBT+.

Precedensowa Karta LGBT+