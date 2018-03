Lista kandydatów do KRS przyjęta. Opozycja przegrała

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka przyjęła listę 15 sędziów - kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Posłowie opozycji chcieli odroczenia posiedzenia, ale ich wniosek przepadł.

Z kolei klub Pawła Kukiza zgłosił Grzegorza Furmankiewicza, Marka Jaskulskiego, Joannę Kołodziej-Michałowicz, Zbigniewa Łupinę, Jędrzeja Kondka i Macieja Miterę. Pozostałe sejmowe kluby zdecydowały, że nie skorzystają z prawa do wskazania kandydatów do KRS.

Teraz głosowanie Sejmu

Teraz ws. listy przyjętej przez komisję decydować będzie Sejm. Stanie się to prawdopodobnie już we wtorek. Sejm ma wybierać członków KRS co do zasady większością trzech piątych głosów.