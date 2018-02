Lis: Największe spółki sponsorują imprezę marginalnego pisemka, które daje nagrodę Kaczyńskiemu

Tomasz Lis umieścił na Twitterze zdjęcie z imprezy urodzinowej "Gazety Polskiej". "Bardziej niż ta pani interesuje mnie umieszczona za nią lista sponsorów imprezy organu PIS-u, Gazety Polskiej" - zaczyna wpis.

PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim walczą z "układem". Twierdzą, że rozbijają go na wszelkie możliwe sposoby. Prawica nie raz oburzała się, że w "Gazecie Wyborczej", "Newsweeku" i innych tytułach pojawiały się reklamy spółek Skarbu Państwa. Zapowiadano, że po odzyskaniu władzy wspieranie prywatnych spółek z budżetu się skończy.

Tomasz Lis pokazuje, jakie loga pojawiły się na Gali Strefy Wolnego Słowa, czyli imprezie "Gazety Polskiej". Są to niemal wszystkie loga sponsorów należących właśnie do największych spółek Skarbu Państwa. Choć wydawcą "Gazety Polskiej" jest prywatne Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o, to pośród sponsorów są tacy, jak PKO BP, PGE, Energa, czy Orlen.