Liban. Potężna eksplozja w Bejrucie

Według wstępnych informacji do wybuchu doszło do w porcie obok siedziby "Daily Star". Doszło do pożaru w fabryce petard. Wstępne doniesienia mówią, że "rannych zostało dziesiątki osób". Na razie nie ma informacji o ofiarach. Na miejscu zdarzenia jest około 30 karetek. Z ogniem walczą strażacy.