"Libacja na skwerku". To już 11. rocznica słynnego artykułu

"Libacja na skwerku" została opublikowana 21 sierpnia 2010 roku na internetowej stronie "Gazety Wrocławskiej". Dokładna nazwa artykułu to "Wrocław: Libacja na skwerku", a jego treść zawierała jedynie dwa zdania. To jednak wystarczyło, by stał się on jednym z najsławniejszych tekstów w naszym kraju.