Lewica nie wyklucza dalszej współpracy z PiS

Głosowanie nad ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy wciąż budzi u polityków duże emocje. Lewica postanowiła zagłosować w nim ramię w ramię z PiS-em, z którym wcześniej usiadła do stołu, by ustalić warunki tego sojuszu. Nie wszystkim to zachowanie się spodobało.