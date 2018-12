Leszno: W nocy okradziono bankomat w Krzycku Wielkim i Kaszczorze

Leszno – nieznani sprawcy obrabowali, w nocy z czwartku na piątek, dwa bankomaty. Policja nie potwierdza, że obie kradzieże w są ze sobą powiązane.

Leszno – dwa wysadzone bankomaty

Leszno (województwo wielkopolskie ), a dokładniej powiat leszczyński, ponownie zmagają się z problemem okradania bankomatów. W nocy z czwartku na piątek doszło do dwóch rabunków. O pierwszym z nich policjanci z Leszna dowiedzieli się około 2 w nocy. Wówczas otrzymali zawiadomienie, że w miejscowości Krzyck Wielki nieznani sprawcy okradli bankomat znajdujący się w ścianie budynku, po czym zbiegli z miejsca przestępstwa.

Nie tylko Leszno celem rabusiów?

Leszno, a także znajdujące się w pobliżu Kaszczorze (powiat wolsztyński), borykały się minionej nocy z napadami na bankomaty. W drugim przypadku sprawcy obrabowali automat wolnostojący. Aby dostać się do jego wnętrza, skorzystali z materiałów wybuchowych. Ponieważ ten napad miał miejsce około 3 w nocy, a odległość między miastami, w których doszło do rabunków jest niewielka, można przypuszczać, że sprawcami w obu przypadkach są te same osoby. Na razie takiego scenariusza nie potwierdza żadna z komend policji zajmujących się sprawą.