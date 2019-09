Leszek Miller żyje występami wnuczki w Tańcu z gwiazdami. "Proszę o SMS-y"

Choć wywiad z Leszkiem Millerem był zdominowany przez kwestie polityczne, były premier korzystał z okazji, by zachęcać do wspierania wnuczki. - Trzeba głosować na Monikę Miller w Tańcu z gwiazdami - przekonywał.



- Najważniejszym występem jest występ Moniki Miller w Tańcu z gwiazdami - podkreślił Leszek Miller w RMF FM. Wspomniał o tym, mimo że rozmowa dotyczyła spraw politycznych. Do tematu kibicowania wnuczce jeszcze wrócił. Na koniec zaznaczył: - Proszę o SMS-y. Trzeba głosować na wnuczkę.

Miller był też pytany o kobiecy konflikt w SLD. Na liście zabrakło Moniki Jaruzelskiej. Były premier przyznał, że jego zdaniem "nie wziąć takiej osoby, to działanie na szkodę listy". Nie ukrywał przy tym braku sympatii do rzeczniczki Sojuszu - Anny Marii Żukowskiej .

- Zadałbym pytanie – co się stało z jej butami? Czy one są dalej używane, czy też zostały przekazane do izby pamięci? - powiedział Miller.