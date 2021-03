Leszek Miller żegna się z SLD i nie szczędzi krytyki liderom Lewicy

Leszek Miller: Nie jestem meblem, żeby mnie przesuwać

Leszek Miller stwierdził również, że działania Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia to uprzedmiotowienie członków SLD. - Wszyscy my zostajemy przepisani do innej partii. Bez uchwały kongresu, bez szerokich konsultacji, bez referendum. Mamy stać się członkami Nowej Lewicy bez wyrażenia indywidualnej zgody. Mamy być masą spadkową, którą można swobodnie przerzucić do zapowiadanej partii Biedronia i Czarzastego. Każdy z nas musi zdecydować, czy przyjmuje takie warunki. Ja ich nie akceptuję, nigdzie nie przechodzę i nie życzę sobie być gdziekolwiek wcielanym. Nie jestem meblem, który można dowolnie przesuwać z pokoju do pokoju - stwierdził Miller.