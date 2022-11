Lepsza praca i płaca. Jak można podnieść swoje kwalifikacje dzięki Funduszom Europejskim?

Gliwice to miejsce dobre do życia. I nie jest to pusty slogan, ale fakt poparty twardymi danymi. Drugi rok z rzędu miasto znalazło się na czele prestiżowego Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej". Gliwice uzyskały najlepszy wynik w obszarze dbałości o mieszkańców, wyprzedzając m.in. Katowice, Kraków, Gdańsk czy Opole. Miasto od lat z powodzeniem inwestuje w rozwój przedszkoli oraz budowę nowych mieszkań. Rozporządzając wysokimi dochodami, włodarze skupiają się dziś na stałym podnoszeniu jakości życia w mieście. Doceniają to mieszkańcy, którzy tu chcą się rozwijać.