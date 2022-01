Ławrow krytycznie o Ukrainie i NATO. "Narażają bezpieczeństwo Rosji"

"NATO chce wciągnąć Ukrainę do swoich struktur, chociaż ten kraj nie jest na to gotowy i nie jest w stanie wnieść niczego do Sojuszu i poprawić jego bezpieczeństwa" - stwierdził szef dyplomacji Rosji Siergiej Ławrow. Zarzuca on Sojuszowi celowe działania zmierzające do eskalacji konfliktu.