Laura ważyła 600 gramów. W szpitalu bez rodziców spędziła 87 dni

- Koszt wózka specjalnego inwalidzkiego dla naszej córki to ok. 8000 zł w podstawowym wyposażeniu, z czego tylko 3000 zł refunduje NFZ. Jest też refundacja z PCPR. Niestety jest raz w roku i nie załapaliśmy się na nią. Dochodzi także koszt związany z rehabilitacją. Wyjazd na jedną sesję w Warszawie to ok. 500 zł (340 zł wizyta plus dojazd). W naszym mieście ceny wahają się od 100-150 zł za 45 minut rehabilitacji - mówi pan Marcin i dodaje, że tylko jeden rodzic może pobierać świadczenie pielęgnacyjne, ale pod warunkiem, że zrezygnuje na stałe z pracy.