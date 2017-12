Łania odwiedziła sklep. Skuszona smakołykiem przyprowadziła całą rodzinę

Dobro wraca - o prawdziwości tej zasady mogła przekonać się ekspedientka w jednym ze sklepów w Fort Collins w Stanie Colorado. Przed świętami odwiedziła ją nietypowy klient. Przez niedomknięte drzwi weszła... łania. Niedługo potem wróciła. Z całą rodziną.

Początkowo zwierzę nieśmiało się rozglądało po sklepie. - To było przezabawne - opowiada Lori Jones, która miała w tym czasie zmianę - Rozglądała się po stoisku z okularami, a później zaczęła niuchać pośród czipsów, śmiałam się do łez - dodaje.

-To były dobrze wychowane zwierzątka, dzieci grzecznie czekały cierpliwie przed drzwiami i patrzyły tak, jakby chciały zapytać "Czy my również możemy wejść?" - śmieje się Lori. - A ja im na to: "Nie, nie możecie!".