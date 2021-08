Łańcuch życia w "polskim Dubaju". Akcja w Jarosławcu

Tegoroczne statystyki utonięć nie napawają optymizmem. Tylko we wtorek życie w wodzie straciły 3 osoby. Do utonięć doszło we Wrocławiu, w Wysokiej i Czyżewie. Z danych udostępnionych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wynika, że od 1 kwietnia z powodu utonięcia zmarło już 231 osób.