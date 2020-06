Lanckorona. Ostry spór z wójtem. "Pracujesz w urzędzie, masz mnie bronić"

Pretekst do zwolnienia

W czasie pandemii wpadła na pomysł szycia maseczek dla seniorów i zaangażowała w to innych pracowników. Byli chętni do szycia. Byli też sponsorzy. Udało się uszyć ponad 1000 maseczek. Kobieta poprosiła o pomoc strażaków w rozwożeniu maseczek po domach opieki. Na to jednak nie zgodził się wójt. Ostatecznie do roznoszenia maseczek zgłosili się wolontariusze.