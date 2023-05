Lachowski szczerze o tym, co będzie po kontrofensywie Ukrainy. "To nie będzie taka ofensywa, którą sobie wyobrażamy"

Rosyjski Korpus Ochotniczy to jedna z formacji paramilitarnych zrzeszających Rosjan o konserwatywnych i prawicowych poglądach, którzy zdecydowali się wesprzeć Ukrainę. Rozmówcy zgodzili się, że są to "tak jakby konserwatywni liberałowie", ponieważ mimo tego, że są skrajnie prawicowi, co łączy ich z Putinem, jak np. walka z "lewactwem" to głoszą, że Rosja ma być wolna i każdy powinien móc mówić to, co chce.