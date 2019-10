Kuźnia Raciborska. Akcja funkcjonariuszy w geście solidarności po tragedii saperów

Śląscy policjanci organizują specjalną akcję w geście solidarności z saperami, którzy ucierpieli w eksplozji w Kuźni Raciborskiej. Funkcjonariusze apelują do całego środowiska mundurowego o honorowe oddawanie krwi.



We wtorek w Kuźni Raciborskiej, podczas działań związanych z niewybuchami z czasów II wojny światowej, doszło do eksplozji. Zginęło dwóch saperów, czterech zostało rannych.

W związku z tragedią policjanci z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego z województwa śląskiego będą honorowo oddawać krew dla szpitali, w których leczeni są ranni żołnierze. Są to: Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu oraz Górnośląskie Centrum Medyczne Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Policjanci zachęcają wszystkich funkcjonariuszy do wzięcia udziału w akcji. Krew, dowolną grupę, można oddać w każdym punkcie krwiodawstwa, wskazując konkretny szpital wraz z dopiskiem " Dla saperów z Gliwic - by inni mogli żyć". Potwierdzenie oddania krwi najlepiej przesłać do jednostki wojskowej w Gliwicach, aby w ten sposób wyrazić swoją solidarność z saperami, którzy ucierpieli w wybuchu w Kuźni Raciborskiej.