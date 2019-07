Kurier rozwoził paczki ze złamanymi nogami. DPD zapowiada: wyciągniemy konsekwencję wobec szefa

Zdjęcia kuriera z nogami w gipsie, który rozwozi paczki, zbulwersowało internautów. - Jakim cudem on pracuje? A jakim cudem w ogóle udaje mu się prowadzić auto? - pytali. Firma DPD skomentowała nam całą sytuację. I zapowiada wyciągnięcie konsekwencji.

"A co, jak masz działalność jednoosobowa i podpisaną umowę z DPD na rozwożenie paczek, a masz złamane dwie nogi? Nic. Pracujesz, bo jak nie, to 10 tys. zł kary dziennie za niepodstawienie auta" - napisała internautka, dodając zdjęcia kuriera firmy ze Szczecinka, który pracuje mimo tego, że ma... obie złamane nogi. Internautka poprosiła również, by udostępniać fotografie.