Kurier pokłócił się z niezadowolonym klientem. Ostrzelał jego samochód

Do zdarzenia doszło niedaleko miejscowości Polkowice na Dolnym Śląsku. Niezadowolony klient postanowił osobiście odebrać paczkę od kuriera. Wywiązała się kłótnia, a jej finałem było użycie broni przez pracownika firmy kurierskiej.

Wszystko zaczęło się od rozmowy telefonicznej. Kurier zadzwonił do klienta, informując go, że pod jego adresem nikogo nie zastał i nie uda mu się dostarczyć przesyłki. 32-latek wiedział, że w chwili, gdy doręczyciel pukał do drzwi, w domu przebywał jego ojciec.