Kumulacja Eurojackpot rozbita. Pobity rekord w Polsce

W piątek 13 sierpnia padły dwie główne wygrane w kumulacji Eurojackpot. Jedna w Polsce, a druga w Finlandii. Do szczęśliwych graczy trafi po 45 mln euro. Jest to do tej pory najwyższa wygrana w naszym kraju. Za takie pieniądze można np. wybudować ogromny dom, zainwestować w swoją firmę lub wybrać się w podróż dookoła świata.