Kulisy umowy PiS i Kukiz’15 przy wyborze KRS. "Padła deklaracja resortu”

Kukiz’15 wybierze razem z PiS nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa w zamian za deklaracje poparcia dla pomysłu ustanowienia tzw. sędziów pokoju – dowiedziała się WP. Rok temu ministerstwo sprawiedliwości twierdziło, że rozwiązania nie da się wprowadzić. Teraz w resorcie jest gotowy projekt.

Sejm wybierze 15 nowych członków KRS we wtorek , z czego 9 kandydatów zostało wskazanych przez PiS a 6 przez klub Kukiz’15. PO, PSL i Nowoczesna zapowiedziały, że nie wezmą udziału w głosowaniu w proteście przeciwko upolitycznieniu rady.

Według informacji Wirtualnej Polski ze źródeł we władzach Kukiz’15 udział ruchu w wyborze nowego składu rady to efekt rozmów z PiS i resortem sprawiedliwości. Przedstawiciele Kukiz’15 postawili w nich warunek rozpoczęcia prac nad projektem wprowadzającym sędziów pokoju, którzy – podobnie jak w przedwojennej Polsce – mieliby rozstrzygać najdrobniejsze sprawy.

Dzięki umowie – jak tłumaczy nasz rozmówca – Kukiz’15 zmusił rząd do rozpoczęcia prac nad priorytetowym dla ruchu projektem, a PiS może się pochwalić w Unii, że skład KRS nie jest wybierany przez jedną partię. - To odbiera Komisji Europejskiej argument, że w Polsce zagrożona jest demokracja - dodaje.

Z dwóch źródeł zbliżonych do kierownictwa ministerstwa sprawiedliwości słyszymy, że wprowadzenie sędziów pokoju nie jest wykluczone. Polska Agencja Pasowa podała w styczniu, że w ministerstwie powstały dwa projekty zakładające odciążenie sądów z najprostszych spraw, z których jeden wiąże się z powołaniem sądów pokoju.

Pozytywny sygnał w przypadku kluczowego ministerstwa sprawiedliwości oznacza istotną zmianę w podejściu do tematu sędziów pokoju. Jeszcze w styczniu 2017 roku w odpowiedzi na pytania „Dziennika Gazety Prawnej” biuro prasowe resortu odpowiedziało, że „wprowadzenie sędziów pokoju do rozstrzygania spraw drobnych w lokalnych społecznościach jest na razie koncepcją”. „Do takiej zmiany potrzebne jest jednak porozumienie ponadpartyjne w parlamencie, bowiem wprowadzenie sędziów pokoju wymaga zmiany konstytucji” – tłumaczył resort.

Podkreśla, że cała szóstka kandydatów do KRS zgłaszanych przez ruch to zwolennicy ustanowienia sędziów pokoju i ławników. - Część jest za wyborem członków KRS w wyborach powszechnych. To będzie prawdziwa reforma, bo zapewni obywatelską kontrolę nad sądami – dodaje Kukiz.