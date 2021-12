Kula przeszła na wylot, zraniła policjantkę. Nowe informacje o interwencji w Wydminach

Nowe informacje w sprawie

WP dotarła do nowych informacji w tej sprawie. "Napastnik ogłuszył policjanta uderzając go pięścią w twarz, a następnie rzucił się na policjantkę i zaczął ją dusić. Próbował wyciągnąć jej broń. Gdy policjant się ocknął strzelił do napastnika, a kula przeszła na wylot i drasnęła dłoń policjantki" - mówi WP nasz informator z policji.