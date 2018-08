Kukiz'15 chce zlikwidować straż miejską. "To instytucja zajmująca się gnębieniem obywateli"

Stanisław Tyszka zapowiedział, że jego partia złoży wniosek o rozwiązanie straży miejskich i gminnych w Polsce. Według wicemarszałka Sejmu formacja "zupełnie się nie sprawdziła i generuje wysokie koszty".

- Straż miejska odbierana jest jako instytucja zajmująca się w zbyt dużym stopniu gnębieniem obywateli, czy to poprzez mandaty, czy to poprzez ściganie drobnych handlarzy. Często jest też wykorzystywana przez lokalnych włodarzy w celach politycznych - mówił Stanisław Tyszka z Kukiz'15, cytowany przez PAP na swojej stronie internetowej.

Jak podkreślił wicemarszałek Sejmu to jeden z głównych postulatów jego partii w wyborach samorządowych. Kolejnym argumentem, który podał Tyszka są zbyt duże koszty utrzymania straży miejskiej. Te miały wzrosnąć, od kiedy instytucji odebrano kontrolę nad fotoradarami. Obowiązki do niej należące miałaby przejąć policja, która zostałaby wsparta finansowo. Dodatkowo część osób z formacji miałaby przejść do lokalnych oddziałów prewencji.