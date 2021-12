Kukiz o sprawie Mejzy. "Człowiek czysty podałby się do dymisji"

"Człowiek czysty podałby się do dymisji"

Polityk podkreślił również, że o tym, że sumienie Mejzy nie jest czyste świadczyć może jego zachowanie. - Gdybym ja był na miejscu pana Łukasza Mejzy, gdyby mnie dotyczyły te zarzuty i nawet gdyby okazały się nie prawdziwe to zrzekłbym się funkcji w rządzie (...). Najwyraźniej pan Mejza traktuje posadę w Ministerstwie Sportu jako parasol ochronny - powiedział. - Człowiek czysty podałby się do dymisji do czasu wyjaśnienia i tyle - dodał.