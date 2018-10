Kukiz kasuje konto i przeprasza za wulgaryzmy. "Przejęła mnie piątkowa noc"

Po serii obraźliwych i wulgarnych wpisów Paweł Kukiz przeprasza. "Czasem jeszcze, niestety, scena polityczna myli mi się z rockową" – napisał na Facebooku.

Po kolejnym odejściu posła Kukiz'15 do konkurencyjnego ugrupowania Paweł Kukiz nie wytrzymał. W nocy z piątku na sobotę polityk opublikował kilka wulgarnych wpisów. Chwilę po godz. 12:00 w sobotę Kukiz usunął najbardziej obsceniczny wpis. I napisał: "W związku z sytuacją, że utraciłem kontrolę nad swoim kontem na Tweeterze zmuszony jestem konto zlikwidować, co uczynię jutro o ósmej rano".

Dzień później postanowił przeprosić. "W niedzielę nigdy, co prawda, o polityce nie piszę, ale dziś muszę zrobić wyjątek. Wczoraj przypomniałem sobie, że to jednak piątkowa noc przejęła i mnie, i moje konto na Tweeterze. Kogo nigdy w życiu taki 'piątek' nie przejął - niech pierwszy rzuci kamieniem!" – napisał Kukiz na Facebooku.

"Na usprawiedliwienie mogę dodać jedynie, że odreagowanie po ciężkiej kampanii, odejście posła Kuleszy i knucia wewnątrz klubu trochę mnie przerosły. Nie jestem cynikiem, by to wszystko po prostu po mnie spłynęło, więc sam popłynąłem... Oczywiście bardzo przepraszam za wulgaryzmy. To nie powinno mieć miejsca. Czasem jeszcze, niestety, scena polityczna myli mi się z rockową. Obiecuję solennie, że się poprawię. Dobrej niedzieli" – dodał szef Kukiz'15.